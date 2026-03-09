Mi dicevano fai cag*** sei un cadavere… Olly ridotto malissimo | l’incidente svelato sul palco – Il video

Durante un concerto, Olly ha mostrato evidenti segni di ustioni e un colorito insolito, suscitando preoccupazione tra i fan più attenti che avevano già notato i cambiamenti sui social. Mentre si esibiva sul palco, alcuni spettatori hanno udito commenti inappropriati rivolti a lui, e il video dell’evento ha catturato la sua condizione precaria.

I fan più attenti avevano già notato dai social che Olly si presentava con un colorito poco naturale e segni evidenti di bruciature. Il mistero è stato svelato dallo stesso cantautore durante la data di Jesolo del 7 marzo, tappa di apertura del Tutta Vita tour 2025-2026. Tra un brano e l’altro, Olly ha raccontato al pubblico che il suo assistente e amico Albi lo aveva spinto a fare una lampada abbronzante perché aveva un aspetto da «cadavere», come gli ripetevano insistendo che così pallido facesse «cagare». L’esperimento, però, è andato decisamente male: «Mi sono ustionato», ha ammesso divertito sul palco, aggiungendo di non essere minimamente preoccupato della cosa. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

“Mi hanno detto ‘sei un cadavere, fai cag**re, devi farti una lampada. Mi sono ustionato, non me ne frega un ca**o”: Olly rivela il piccolo “incidente” sul palcoIl 7 marzo scorso è ripartito da Jesolo Tutta Vita tour 2025-2026, che porterà Olly a esibirsi nelle principali città italiane con 13 appuntamenti...

Ci sarà anche Olly, vincitore della scorsa edizione del Festival di Sanremo, sul palco dell’Ariston nella prima serata del 2026. Il videoIl 24enne artista ligure aveva conquistato a sorpresa l’edizione 2025 con "Balorda Nostalgia".

Olly, Juli - Il brivido della vita