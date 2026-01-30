Previsioni meteo weekend tra maltempo e prime schiarite | che tempo farà questo fine settimana

Questo fine settimana si presenta difficile dal punto di vista del tempo. Sabato, il maltempo colpirà soprattutto il Sud e le Isole, con piogge intense e venti forti. Domenica, il cielo tenderà a schiarirsi al Centro-Nord, ma il maltempo continuerà ad interessare alcune zone del Sud. Le condizioni cambieranno passo dopo passo, offrendo un miglioramento graduale.

