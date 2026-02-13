I pronostici del weekend 14-15 febbraio | Serie A e campionati esteri

Luca Rossi si prepara a scommettere sui risultati della venticinquesima giornata di Serie A, con i pronostici puntati su Inter e Napoli che si sfidano per la vetta e sul rush finale di Juventus e Roma.

I pronostici del weekend, venticinquesima giornata di campionato in Serie A, in campo anche FA Cup, Bundesliga, Liga e Ligue 1 Tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Bundesliga, Liga e Ligue 1, mentre la Premier League lascia spazio alla FA Cup. Vittorie in arrivo per: Stoccarda, Lipsia, Feyenoord e Real Madrid. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un'occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Manchester City-Salford City, Werder Brema-Bayern Monaco, Liverpool-Brighton, Arsenal-Wigan ed Eintracht Francoforte-Borussia Monchengladbach.