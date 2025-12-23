Meteo Napoli oggi pioggia e schiarite | le previsioni fino a Natale

Le previsioni meteo per Napoli indicano una giornata caratterizzata da pioggia intermittente e momenti di schiarite, con temperature che oscillano tra i 12 e i 15°C. Fino a Natale, il clima si manterrà variabile, con condizioni che potrebbero influire sulle attività quotidiane. È consigliabile consultare regolarmente gli aggiornamenti per pianificare al meglio la giornata.

Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, quella di oggi sarà una giornata all'insegna di piovaschi alternati e schiarite, con temperature comprese tra 12 e 15°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da poche nubi, con una temperatura. Meteo Napoli: oggi pioggia debole, Mercoledì 17 e Giovedì 18 nubi sparse; Avviso di allerta meteo per rischio idrogeologico e idraulico valido dalle ore 18:00 di martedì 16 dicembre alle ore 12:00 di mercoledì 17 dicembre 2025; Allerta meteo per la Vigilia di Natale a Napoli: pioggia 23 e 24 dicembre; Meteo Napoli: oggi e domani nubi sparse, Martedì 23 pioggia e schiarite. Meteo Napoli: oggi e domani pioggia e schiarite, Giovedì 25 poco nuvoloso - Giornata caratterizzata da rovesci piovosi e schiarite, temperatura minima 12°C, massima 15°C.

Meteo Napoli: oggi nubi sparse, Martedì 23 e Mercoledì 24 pioggia e schiarite - Giornata caratterizzata da nuvolosità di passaggio, temperature comprese tra 10 e 16°C ... ilmeteo.it

