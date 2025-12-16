Tempesta invernale in arrivo in Italia con pioggia neve vento e freddo

Un fronte di maltempo si avvicina all’Italia dopo una settimana di condizioni stabili e miti. La situazione meteorologica si intensifica con l’arrivo di una vasta perturbazione che porterà pioggia, neve, vento e un calo delle temperature, segnando un netto cambiamento nel clima del paese.

Dopo una settimana di tempo relativamente stabile e mite, l'Italia si prepara a un profondo cambiamento meteorologico con l'approssimarsi di una vasta perturbazione. Già nelle prossime ore, le piogge e i rovesci inizieranno a farsi sentire

