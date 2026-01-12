Infortunio Meret brutte notizie per Conte! Si ferma il portiere azzurro le sue condizioni

L'infortunio di Meret rappresenta un problema per il Napoli e per l'allenatore Conte. Il portiere azzurro si è fermato a causa di un infortunio, con le sue condizioni attuali che richiedono attenzione. La situazione potrebbe influenzare le scelte della squadra nelle prossime gare, evidenziando l'importanza di monitorare attentamente il suo recupero e le conseguenze sul reparto difensivo.

Continua il calvario per #Meret, nuovo infortunio per il portiere: la situazione x.com

Stasera contro l'Hellas Verona potrebbe tornare a difendere la porta azzurra Alex Meret dopo l'infortunio accidentale patito in autunno - facebook.com facebook

