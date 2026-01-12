Infortunio Meret brutte notizie per Conte! Si ferma il portiere azzurro le sue condizioni
L'infortunio di Meret rappresenta un problema per il Napoli e per l'allenatore Conte. Il portiere azzurro si è fermato a causa di un infortunio, con le sue condizioni attuali che richiedono attenzione. La situazione potrebbe influenzare le scelte della squadra nelle prossime gare, evidenziando l'importanza di monitorare attentamente il suo recupero e le conseguenze sul reparto difensivo.
Infortunio Meret, scatta l’emergenza per Conte: il portiere costretto allo stop. Le ultime sulle sue condizioni fisiche Un infortunio inatteso complica i piani del Napoli e di Antonio Conte alla vigilia dei prossimi impegni. Durante la seduta odierna, Alex Meret ha infatti riportato un trauma distorsivo alla spalla sinistra, un problema che rischia di tenerlo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Infortunio Dovbyk, brutte notizie per Gasperini: l’attaccante esce per un problema fisico. Le sue condizioni
Leggi anche: Infortunio Djimsiti, brutte notizie per Palladino: il difensore dell’Atalanta è uscito per un problema fisico. Le sue condizioni
Napoli, Meret si fa male in allenamento: le ultime - Brutte notizie in casa Napoli, che dopo il pareggio con l'Inter a San Siro torna ad allenarsi a Castel Volturno in vista del recupero della 16ª giornata previsto per mercoledì contro il Parma. fantacalcio.it
Continua il calvario per #Meret, nuovo infortunio per il portiere: la situazione x.com
Stasera contro l'Hellas Verona potrebbe tornare a difendere la porta azzurra Alex Meret dopo l'infortunio accidentale patito in autunno - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.