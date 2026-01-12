Infortunio Meret brutte notizie per Conte! Si ferma il portiere azzurro le sue condizioni

Da calcionews24.com 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'infortunio di Meret rappresenta un problema per il Napoli e per l'allenatore Conte. Il portiere azzurro si è fermato a causa di un infortunio, con le sue condizioni attuali che richiedono attenzione. La situazione potrebbe influenzare le scelte della squadra nelle prossime gare, evidenziando l'importanza di monitorare attentamente il suo recupero e le conseguenze sul reparto difensivo.

Infortunio Meret, scatta l’emergenza per Conte: il portiere costretto allo stop. Le ultime sulle sue condizioni fisiche Un infortunio inatteso complica i piani del Napoli e di Antonio Conte alla vigilia dei prossimi impegni. Durante la seduta odierna, Alex Meret ha infatti riportato un trauma distorsivo alla spalla sinistra, un problema che rischia di tenerlo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

infortunio meret brutte notizie per conte si ferma il portiere azzurro le sue condizioni

© Calcionews24.com - Infortunio Meret, brutte notizie per Conte! Si ferma il portiere azzurro, le sue condizioni

Leggi anche: Infortunio Dovbyk, brutte notizie per Gasperini: l’attaccante esce per un problema fisico. Le sue condizioni

Leggi anche: Infortunio Djimsiti, brutte notizie per Palladino: il difensore dell’Atalanta è uscito per un problema fisico. Le sue condizioni

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

infortunio meret brutte notizieNapoli, Meret si fa male in allenamento: le ultime - Brutte notizie in casa Napoli, che dopo il pareggio con l'Inter a San Siro torna ad allenarsi a Castel Volturno in vista del recupero della 16ª giornata previsto per mercoledì contro il Parma. fantacalcio.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.