Caso Buongiorno dopo Genoa-Napoli | la rivelazione sul difensore azzurro

Dopo la partita tra Genoa e Napoli, Alessandro Buongiorno torna sotto i riflettori. La sua prestazione ha alimentato ancora dubbi sulla sua forma, soprattutto dopo aver commesso errori sui due gol genoani. Conte lo ha sostituito nella ripresa, preferendo mettere in campo Beukema, in un tentativo di proteggere la testa del difensore azzurro e di evitare che la situazione peggiorasse.

Una prestazione che ha sollevato ancora dubbi e ombre sulla stagione di Alessandro Buongiorno. Protagonista in negativo in occasione di entrambi i gol messi a segno dal Genoa, con Antonio Conte che nella ripresa ha preferito sostituirlo per andare ad inserire in campo Sam Beukema: una mossa, quella dell’allenatore, volta soprattutto a preservare l’integrità mentale del difensore azzurro. Come sta Buongiorno? La rivelazione di Juan Jesus. Un giocatore evidentemente in difficoltà sul quale si è riversata la critica di una piazza che sta mal valutando la stagione dell’ex difensore del Torino: una pioggia di critiche ha investito lo stesso Buongiorno proprio dopo il match contro il Genoa.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Approfondimenti su Buongiorno Napoli

Durante la partita tra Genoa e Napoli, il difensore azzurro Alessandro Buongiorno si è lasciato andare alle lacrime in panchina.

Il mercato del Napoli si fa sempre più dinamico, con attenzioni rivolte anche alle possibili cessioni.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Buongiorno Napoli

Argomenti discussi: Errori, cuore e... Hojlund: Napoli, col Genoa la vittoria è di rigore al 95'; Alessandro Buongiorno in lacrime dopo la partita contro il Genoa: quando il calcio mostra la fragilità; Genoa-Napoli 2-3, gol e highlights: decide Hojlund al 95' su rigore (col Napoli in dieci); Genoa-Napoli, rigore dopo l'errore di Buongiorno e il fallo di Meret: la spiegazione dell'arbitro Massa.

Napoli, caso Buongiorno: la carica di Conte e della squadraSe volessimo essere un po' scontato, potresti dire che questo non è un Buongiorno. Ma sarebbe facile. Perché dietro le facili ironie c'è il momento di un calciatore ... ilmattino.it

Alessandro Buongiorno in lacrime dopo la partita contro il Genoa: quando il calcio mostra la fragilitàNel calcio di oggi non si sbaglia mai da soli. Ogni errore ha un pubblico, ogni caduta viene osservata, commentata, giudicata. Alessandro Buongiorno lo ha sperimentato fino in fondo dopo la partita di ... giornalelavoce.it

Buongiorno a tutti. Voi scegliete il libro da leggere in base al vostro desiderio del momento, oppure lo pescate dal barattolino lasciando che decida il caso facebook