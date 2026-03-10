Mercedes-Benz GLC 450d | con il sei cilindri diesel si guida il vero premium

La Mercedes-Benz GLC 450d monta un motore diesel a sei cilindri di nuova generazione e si propone come un modello di lusso tra i SUV. In un contesto in cui le auto elettriche stanno conquistando il mercato, questa vettura offre un’esperienza di guida che si distingue per potenza e comfort. La vettura è stata presentata come esempio di premium tradizionale, ancora in grado di suscitare interesse.

In un’epoca dominata dall’elettrificazione e dal “sussurro” delle auto a batteria, mettersi al volante di un grande motore diesel di nuova generazione può ancora regalare sensazioni uniche. Non parliamo di un semplice turbodiesel, ma di uno dei propulsori più sofisticati oggi disponibili sul mercato: il sei cilindri in linea OM656 che equipaggia la Mercedes GLC 450d, non solo è il più potente in commercio ma anche uno dei più tecnologici ed efficienti. Questa versione rappresenta una delle espressioni più complete della filosofia tecnica della casa di Stoccarda: prestazioni da sportiva, comfort superlativo da grande berlina e capacità di macinare chilometri con un’efficienza sorprendente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

