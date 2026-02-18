Mercedes ha scelto di montare il motore 6 cilindri in linea biturbo diesel da 367 cavalli e 750 Nm di coppia nel suo GLC 450d. Questo motore, che si distingue per la sua efficienza e prestazioni, permette al SUV di accelerare rapidamente e di affrontare con sicurezza anche terreni impegnativi. Con questa configurazione, Mercedes punta a offrire un mix di potenza e risparmio di carburante, grazie a tecnologie avanzate che ottimizzano i consumi.

Negli anni precedenti si è tanto discusso della strategia Mercedes di abbandonare quella filosofia “tutto a 4 cilindri” - leggasi anche C 63 Amg, la berlina sportiva che ha adottato un quattro in linea ibrido plug-in - e di rievocare, o meglio, conservare e continuare a equipaggiare l’alto di gamma con motori a sei e otto cilindri. In un periodo di spiccata incertezza nel mondo automobilistico da qui a 5-10 anni, aver tenuto in gamma un OM 656 - motore biturbo diesel sei cilindri in linea 3.0 - è stata una scelta saggia e coraggiosa. E sulla Mercedes Glc 450d, la protagonista di questa prova, il suddetto motore è un gioiellino di ingegneria tedesca, pur supportato da un sistema mild hybrid poco invasivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mercedes Glc 450d: perché il sei cilindri diesel è un capolavoro di motore

Mercedes GLC 53: torna il 6 cilindri, più piacere di guida e addio ai 4 cilindri contestati dai puristi.La Mercedes-AMG GLC torna a usare il motore a sei cilindri, lasciando dietro di sé i quattro cilindri che avevano diviso i clienti.

Leggi anche: Mercedes-Benz Glc: come va la diesel ibrida plug-in

MERCEDES GLC 450d | PRO E CONTRO del 6 CILINDRI SUPER!

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.