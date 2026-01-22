Io Mortah – Live Laura Formenti al Teatro Smeraldo di Valeggio sul Mincio

Il 24 gennaio 2026, alle ore 21, il Teatro Smeraldo di Valeggio sul Mincio ospita Laura Formenti con “Io Mortah – Live”. Lo spettacolo affronta il tema della morte come punto di partenza per riflettere su temi di trasformazione e rinascita, offrendo uno sguardo sobrio e approfondito su aspetti universali dell’esperienza umana. Un’occasione per una proposta teatrale che invita alla riflessione e alla meditazione.

