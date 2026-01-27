Musica artisti di strada e sapori tradizionali | a Serranova torna la Focara

La Focara di Sant'Antonio Abate a Serranova, in provincia di Carovigno, torna il 31 gennaio 2026 per la sua decima edizione. L’evento unisce musica, artisti di strada e sapori tradizionali, offrendo un’occasione di convivialità e cultura nel cuore del Salento. Un appuntamento che valorizza le tradizioni locali e coinvolge la comunità in un’atmosfera autentica e suggestiva.

SERRANOVA (CAROVIGNO) - Il prossimo 31 gennaio 2026, Serranova torna a celebrare uno degli eventi più suggestivi del calendario invernale salentino: la decima edizione della Focara di Sant'Antonio Abate. L'antica tradizione, che affonda le sue radici nella cultura popolare del territorio, vedrà.

