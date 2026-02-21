San Francesco guida all?ostensione ad Assisi | date orari prenotazioni tv e come partecipare

San Francesco attira migliaia di pellegrini, causandone il grande afflusso ad Assisi. Le prenotazioni superano le 390mila, con picchi di 20mila persone nei fine settimana, creando code e bisogno di organizzazione. L’evento, che dura un mese, coinvolge visitatori da tutta Italia e non solo, desiderosi di partecipare all’ostensione. Le autorità si preparano a gestire i flussi e a garantire la sicurezza di tutti. La partecipazione continua a crescere giorno dopo giorno.

Quasi 400mila prenotazioni già registrate, flussi fino a 20mila persone nei weekend e un mese intero di venerazione: Assisi si prepara a vivere uno degli eventi religiosi più. Registrate 400.000 prenotazioni, con 416 volontari attivi e capacità di accogliere 18.000 pellegrini al giorno. In occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, i fedeli potranno pregare davanti alle spoglie nella chiesa inferiore della Basilica dedicata al santo.