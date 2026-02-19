Il governo ha deciso di eliminare la ricevuta dei Pos, ma i dettagli delle transazioni rimangono già visibili sugli scontrini. Questa scelta mira a semplificare le procedure e ridurre i rifiuti di carta. Ora, nei documenti di vendita, vengono indicati chiaramente i metodi di pagamento elettronici. Le aziende devono adeguarsi rapidamente a questa novità, che rappresenta un passo importante verso la digitalizzazione delle operazioni commerciali. La modifica riguarda tutte le attività che usano sistemi di pagamento tracciabili.

«Pagamento elettronico». Avete fatto caso a queste due parole? Se vi capita di osservare attentamente, lo troverete già nello scontrino se avete pagato con carta di credito, debito, prepagata o con un App. Non è un particolare irrilevante, visto che basterà conservare solo lo scontrino per tutte quelle spese che richiedono la prova “parlante” del pagamento elettronico per aver diritto alle detrazioni nel 730. Si tratta di uno degli effetti della modifica contenuta nel decreto Pnrr che cancella l’obbligo di conservare le ricevute dei Pos. Ma vediamo nel dettaglio. Il decreto Pnrr prevede espressamente che le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita, anche in formato digitale, dalle banche e dagli intermediari finanziari possono essere utilizzate, in luogo delle ricevute cartacee emesse dai terminali abilitati al pagamento con carta di credito, debito e prepagata, o altra modalità digitale. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Fisco, addio alla ricevuta dei Pos ma i dati dei pagamenti sono già sullo scontrino

Fisco, nel 730 precompilato in arrivo anche i dati dei bonus per lo sport dei figliArrivano le novità sul modello 730 precompilato.

Negli ultimi mesi sono tornate alla ribalta storie di “borseggiatori digitali” che ruberebbero soldi avvicinandosi alle tasche dei passanti con un Pos. È un timore sentito, ma che mescola tecnologia e disinformazione. La realtà è più sfumataNegli ultimi mesi si parla di borseggiatori digitali che rubano soldi usando il Pos.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.