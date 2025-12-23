Bambina di 10 anni ricoverata per meningite batterica a Vicenza è in gravi condizioni

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una bambina di 10 anni è ricoverata in terapia intensiva pediatrica al San Bortolo di Vicenza per meningite batterica non contagiosa. Condizioni serie ma sotto controllo. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

