Bambina di 10 anni ricoverata per meningite batterica a Vicenza è in gravi condizioni
Una bambina di 10 anni è ricoverata in terapia intensiva pediatrica al San Bortolo di Vicenza per meningite batterica non contagiosa. Condizioni serie ma sotto controllo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Caso di meningite nella scuola dell'Infanzia Zambra di Manoppello, bambina ricoverata
Leggi anche: Andria, bimba di 11 anni investita da un’auto: è ricoverata in gravi condizioni
Bimba di 10 anni ricoverata per meningite a Vicenza, è in condizioni serie; Bambina investita in un parcheggio. Ricoverata in codice rosso; Al Civile di Brescia una bambina di 10 anni arrivata dalla Palestina; Incidente sulla Fondovalle: fuori pericolo la mamma, resta sotto osservazione la bimba di 6 anni.
Bambina di 10 anni ricoverata per meningite batterica a Vicenza, è in gravi condizioni - Una bambina di 10 anni è ricoverata in terapia intensiva pediatrica al San Bortolo di Vicenza per meningite batterica non contagiosa ... fanpage.it
Bimba di 10 anni ricoverata per meningite a Vicenza, in condizioni serie - Una bambina di 10 anni è stata ricoverata all'ospedale San Bortolo di Vicenza per una meningite di origine batterica, non contagiosa e non pericolosa per la popolazione. ansa.it
Bimba di 10 anni ha la febbre, i genitori la portano in ospedale ma muore dopo il ricovero - La piccola è deceduta al Camberlingo di Francavilla Fontana dopo essere stata trasferita dal Perrino di Brindisi ... today.it
Tra le vittime anche una bambina di appena 4 anni. Secondo l’intelligence di Kiev, queste sono le prime avvisaglie della nuova escalation da parte russa Leggi l'articolo #Ucraina - facebook.com facebook
Secondo quanto riporta l’ordinanza la bambina di otto anni e i due gemelli di sei hanno effettuato la prima visita pediatrica il 24 luglio 2025, ma ci sono cambiamenti nelle posizioni di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.