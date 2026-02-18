Iscrizioni aperte fino al 6 marzo per il Festival di Musica Universitaria

L'Associazione Studentesca Ducatus Parmae ha aperto le iscrizioni per il Festival di Musica Universitaria 2026, a causa della grande richiesta di partecipanti provenienti da diverse università italiane. La data limite per iscriversi è il 6 marzo, e quest'anno l’evento si svolgerà presso il centro culturale di Noceto, con oltre 20 band già in lista.

Sono aperte fino al 6 marzo le iscrizioni per l’edizione 2026 del Festival di Musica Universitaria, promossa dall’Associazione Studentesca Ducatus Parmae, Festival della Musica Universitaria – Parma 2026, Mecenatum Caritas APS, Noceto Woodstock Festival, Kairos Rassegna dell'Emozione e della Condivisione. Con la direzione artistica di Paolo Battistini e con la partecipazione del Duca di Parma, rappresentante del Ducato di Parma S.O.G. Le band possono iscriversi gratuitamente entro il 6 marzo scrivendo alla pagina Instagram dell’Associazione Studentesca Ducatus Parmae. Le selezioni si terranno il 12 e il 26 marzo e i gruppi vincitori potranno salire sul palco del concerto finale il 10 aprile in piazza Ghiaia e far conoscere la propria musica.🔗 Leggi su Parmatoday.it

