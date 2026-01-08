Castrolibero il 13 marzo un memorial per il cantautore Roberto Bignoli

Il 13 marzo 2026, alle ore 19, presso l’auditorium della Parrocchia della Santa Famiglia in Andreotta di Castrolibero, si terrà un memorial dedicato a Roberto Bignoli, cantautore rock cristiano. L’evento intende ricordare la sua vita e il suo contributo musicale, offrendo un’occasione per condividere ricordi e testimonianze in un contesto rispettoso e sereno.

Un memorial dedicato alla vita e alla musica del cantautore rock cristiano Roberto Bignoli si terrà il 13 marzo 2026 alle ore 19 presso l' Auditorium della Parrocchia della Santa Famiglia, in Andreotta di Castrolibero, in via Papa Giovanni XXIII. Una serata di ricordo e musica L'iniziativa vuole rendere omaggio alla figura artistica e umana di Bignoli, attraverso una serata di condivisione

