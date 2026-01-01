Rugby al Cus Catania il tradizionale Memorial Maccarrone

Il Cus Catania apre le porte della Cittadella universitaria sabato 3 gennaio alle 10.00, ospitando il tradizionale “Memorial Maccarrone”. L’evento rappresenta un momento di incontro e sportività nel calendario locale, offrendo un’occasione per appassionati e tifosi di seguire una giornata dedicata al rugby. Un appuntamento che rinnova l’impegno del club nel promuovere lo sport e il valore della comunità.

Le porte della Cittadella universitaria di Catania saranno aperte sabato 3 gennaio dalle 10.00 per il primo appuntamento del nuovo anno. Il tradizionale "Memorial Maccarrone", giunto alla 31° edizione, nato su iniziativa del prof. Nino Puleo figura cardine del rugby catanese e del Cus Catania.

