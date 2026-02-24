Melograno Art Gallery dal 26 febbraio al 4 marzo la mostra di Paolo Fidanzi e Floriana Gerosa

La mostra di Paolo Fidanzi e Floriana Gerosa alla Melograno Art Gallery nasce dalla voglia di esplorare stili diversi, attirando appassionati d’arte locali. La rassegna, in programma dal 26 febbraio al 4 marzo, presenta opere che riflettono approcci contrastanti, ma complementari. Il vernissage di sabato 28 alle 18 offrirà un’occasione per scoprire le creazioni di due artisti che lavorano con tecniche diverse. La mostra intende coinvolgere i visitatori in un viaggio tra espressioni artistiche distinte.

Dal 26 febbraio al 4 marzo (vernissage sabato 28 alle 18) la Melograno Art Gallery di Livorno ospiterà la mostra di due voci artistiche molto differenti, ma entrambe centrali nel panorama contemporaneo. Paolo Fidanzi propone tele in cui dialogano rosso e bianco. Il rosso, stratificato e vibrante, non è mai semplice sfondo: è materia viva, memoria, emozione. Su di esso emergono figure bianche geometriche, sospese e isolate, che evocano equilibrio, relazione e spazio per l’emozione. In alcune opere le figure interagiscono, si sfiorano o si versano dentro: vasi comunicanti che diventano metafora dell’umano, della relazione, della linfa emotiva condivisa. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

