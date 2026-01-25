Operazione Neres dal viaggio a Londra ai tempi di recupero | tutti i dettagli

Operazione Neres, dal viaggio a Londra ai tempi di recupero, fornisce un’analisi dettagliata dell’intervento di David Neres e delle sue fasi. Dopo aver affrontato un infortunio alla caviglia, il calciatore ha scelto di sottoporsi a un intervento chirurgico per favorire un recupero efficace. In questa guida, si illustrano le motivazioni, i passaggi dell’intervento e le prospettive di ripresa, offrendo un quadro completo e obiettivo sulla situazione.

David Neres ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere l’infortunio alla caviglia. Dopo una scelta di riposo e cure conservative, il calciatore ha optato per l’operazione, puntando a ridurre i tempi di recupero. Neres è partito in mattinata alla volta di Londra per essere operato, con l’obiettivo di tornare in campo nel minor tempo possibile. Il viaggio a Londra per l’operazione. All’aeroporto di Capodichino, tanti tifosi si sono radunati per salutare il calciatore che partiva alla volta di Londra. Secondo quanto riportato da Il Mattino, Neres ha scelto il Wellington Hospital, struttura rinomata per interventi di questo tipo, in passato utilizzata anche da altri calciatori.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

David Neres, attualmente in forza al Napoli, si è sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia a Londra.

Infortunio Neres, allarme totale in casa Napoli: c’è anche lo spettro operazione! I possibili tempi di recuperoL’infortunio di Neres preoccupa il Napoli, con la possibilità di un intervento chirurgico che potrebbe prolungare i tempi di recupero.

