La longevità | dalla medicina degli organi alla medicina delle funzioni

La medicina ha storicamente focalizzato sull’organo malato, come cuore, ossa o cervello. Tuttavia, negli ultimi anni si sta passando da un approccio centrato sulla patologia d’organo a uno che considera anche le funzioni dell’organismo. Questa evoluzione permette di affrontare la longevità in modo più completo, promuovendo il benessere generale e una qualità di vita più elevata nel tempo.

Tutta l’organizzazione sanitaria e ospedaliera è stata, e in parte è ancora oggi, basata sulla patologia d’organo: cuore ( cardiologia ), ossa ( ortopedia ), cervello ( neurologia ), intestino ( gastroenterologia ), occhio ( oculistica ). Questo paradigma, pur avendo portato grandi risultati, oggi mostra i suoi limiti ed è destinato a essere superato. Dagli organi alle funzioni sistemiche La medicina moderna sta evolvendo verso una visione più ampia: non più il singolo organo, ma le funzioni sistemiche del corpo umano, generate dagli assi di organi tra loro interconnessi. Un esempio emblematico di questo cambiamento è rappresentato dal processo di invecchiamento. 🔗 Leggi su Lortica.it

