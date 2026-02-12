JJ Julius Son of Kaleo | rock e alta enologia a Palazzo Ripetta

Giovedì 12 febbraio, a Palazzo Ripetta si tiene un evento speciale. JJ Julius Son, frontman dei Kaleo, si unisce alla maison Wessman in una serata dedicata al rock e al vino di qualità. L’evento promette di unire due mondi diversi, offrendo agli ospiti un’esperienza unica tra musica dal vivo e degustazioni di alta enologia.

La serata prenderà il via alle ore 19.30 con una degustazione dedicata ai vini nati dall’incontro di Robert Wessman, founder di Maison Wessman insieme alla moglie Ksenia, e JJ Julius Son of KALEO, frontman della celebre band. Questa sinergia, che affonda le radici in una profonda amicizia e nella cultura islandese, ha dato vita a una limited edition che riflette i valori condivisi dei suoi creatori: dedizione all’eccellenza e autenticità. Ne nasce un percorso sensoriale inedito che fonde la ricerca enologica di Maison Wessman - espressione di una viticoltura di altissimo livello proveniente da selezionati terroir francesi - con la sensibilità artistica del celebre musicista.🔗 Leggi su Romatoday.it

