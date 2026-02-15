Medici indagati a Ravenna l’intervento del governatore emiliano | A loro vicinanza piena
Il governatore dell’Emilia-Romagna ha espresso la sua vicinanza ai medici indagati a Ravenna, dove si sospetta che abbiano ostacolato l’ingresso di migranti nei Cpr per motivi ideologici. La vicenda ha acceso un dibattito pubblico e solleva il timore che possano esserci altri casi simili in Italia, nascosti tra le fila del personale sanitario.
Il caso dei medici indagati a Ravenna col sospetto che possano aver ostacolato l'ingresso nei Cpr di migranti per questioni ideologiche sta facendo molto discutere, perché potrebbe aprire all'ipotesi che, in tutta Italia, potrebbero esserci decine di casi simili, se non centinaia. Esistono infatti correnti secondo le quali nessuno dovrebbe passare per i Cpr e, quindi, essere rimpatriato che portano avanti da tempo questa teoria, coinvolgendo anche professionisti che operano direttamente nella catena esecutiva. Ora che le autorità hanno acceso un faro che potrebbe rivelare un "sistema", c'è anche chi esprime solidarietà ai medici per il momento attenzionati dalla giustizia.
Ravenna: Sanità e rimpatri al centro del dibattito. Sindaco e governatore contestano Salvini sull’indagine ai medici.
A Ravenna, il sindaco e il governatore hanno criticato duramente Salvini dopo che il ministro aveva parlato dell’indagine sui medici dell’ospedale.
Certificati arbitrari per non rimpatriare migranti, 6 medici indagati a Ravenna
A Ravenna, sei medici sono indagati per aver rilasciato certificati arbitrari che hanno impedito il rimpatrio di alcuni migranti, con l’obiettivo di nascondere eventuali irregolarità o omissioni nelle diagnosi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
