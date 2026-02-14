Marco Montanari, medico oncologo ed ex consigliere comunale del Pd, ha commentato l’incidente avvenuto ieri sera nel reparto di oncologia dell’ospedale. Secondo lui, gli agenti sono entrati in modo violento e hanno causato tensioni tra il personale sanitario. Montanari ha anche spiegato che i medici non sono criminali e che il loro lavoro resta dedicato ai pazienti, anche in situazioni difficili come questa. Un testimone presente ha riferito di aver visto le forze dell’ordine forzare la porta di accesso senza avvertire.

Marco Montanari, medico oncologo ed ex capogruppo del Pd in consiglio comunale durante la precedente legislatura. Lei, insieme a due colleghi, ha deciso di organizzare un flash mob a sostegno dei sei medici indagati: come è nata questa idea? "Premetto che parlo come medico dell’ ospedale. Oggi (ieri, ndr), dopo aver letto l’articolo sul Carlino, io, Federica Giannotti e Petia Di Lorenzo, abbiamo raccolto in ospedale i turbamenti di chi svolge la professione sanitaria". Nel vostro comunicato stampa parlate di ’modalità di accertamento, degne di reati violenti e contro la persona, risultate estremamente impattanti sull’unità operativa e sui sanitari coinvolti’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I colleghi degli indagati: "Ingresso violento in reparto. I medici non sono criminali"

Un tragico episodio scuote l’ospedale Perrino di Brindisi, dove un neonato nato morto il 23 novembre scorso ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di tre medici e due ostetriche.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: I colleghi degli indagati: Ingresso violento in reparto. I medici non sono criminali; Sei medici e paramedici che hanno eseguito prelievo a Bolzano e poi il trapianto del cuore bruciato a Napoli indagati per lesione colpose; Il dramma di Angelo, morto sulle piste da sci: marito e moglie indagati per omicidio colposo - BresciaToday; Un chilo di cocaina nella casa di campagna: in due patteggiano.

Sparatoria a Rogoredo: indagati 4 agenti, si valuta l’uso legittimo delle armiSparatoria a Rogoredo, 4 agenti indagati, condizioni del ferito e appello della famiglia sul disagio psicologico pregresso dell'uomo. blitzquotidiano.it

Fondi ad Hamas, i dialoghi intercettati degli indagati: «Non deve deporre le armi»ROMA - La pace a Gaza come un ostacolo per la raccolta e i trasferimenti di soldi dall’Italia. Un’ipotesi, forse anche qualcosa di più, che emerge dalle intenzioni degli uomini accusati di essere ... roma.corriere.it

OFFERTA GARDALAND 2026 PER GLI ISCRITTI SAP! Cari colleghi, la stagione del divertimento è alle porte! Il SAP ha rinnovato la convenzione con Gardaland Park per offrire a tutti gli iscritti e alle loro famiglie condizioni davvero vantaggiose. facebook