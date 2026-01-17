Braccialetti SOS nei pronto soccorso | medici e infermieri potranno denunciare una violenza

In alcuni pronto soccorso italiani, i medici e gli infermieri avranno a disposizione braccialetti SOS per segnalare tempestivamente eventuali episodi di violenza o aggressione. Questa misura mira a migliorare la sicurezza del personale sanitario e a garantire un intervento rapido in situazioni di crisi, contribuendo a creare ambienti di lavoro più sicuri e protetti.

Un braccialetto SOS, fornito al personale sanitario, per segnalare nell'immediato un'eventuale aggressione nei pronto soccorso. È quanto introdotto dalla ASL di Latina a sostegno della sicurezza dei lavoratori in prima linea per tutelare la salute dei pazienti. Un'iniziativa che ha strappato applausi dal mondo della politica e della sanità e che garantirà a medici e infermieri un lavoro più sicuro, senza rischi personali. "L’introduzione dei braccialetti SOS per medici e infermieri nei pronto soccorso della ASL di Latina rappresenta un passo concreto e necessario nella direzione della tutela del personale sanitario e dei pazienti" ha dichiarato Emanuela Zappone, consigliere regionale di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Leggi anche: Aggressioni in ospedale, a Verona braccialetti salvavita per medici e infermieri

Leggi anche: Lasciato per 6 ore sulla barella in pronto soccorso, muore senza essere visitato: indagati 4 tra medici e infermieri

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

LATINA | Aggressioni nel pronto soccorso: Zappone (FdI): Bene i braccialetti SOS alla ASL. Sicurezza operatori e pazienti è priorità della Regione; Aggressioni in pronto soccorso, a Latina arrivano i braccialetti per medici e infermieri; Braccialetti SOS per medici e infermieri nel pronto soccorso del Goretti di Latina; Braccialetto anti-aggressione al pronto soccorso: allarme immediato per medici e infermieri.

Aggressioni in pronto soccorso: a Latina arrivano i braccialetti SOS per medici e infermieri - Per rafforzare la sicurezza nei pronto soccorso, l’Asl di Latina ha avviato la distribuzione di braccialetti SOS a medici e ... latinapress.it