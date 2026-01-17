Braccialetti SOS nei pronto soccorso | medici e infermieri potranno denunciare una violenza
In alcuni pronto soccorso italiani, i medici e gli infermieri avranno a disposizione braccialetti SOS per segnalare tempestivamente eventuali episodi di violenza o aggressione. Questa misura mira a migliorare la sicurezza del personale sanitario e a garantire un intervento rapido in situazioni di crisi, contribuendo a creare ambienti di lavoro più sicuri e protetti.
Un braccialetto SOS, fornito al personale sanitario, per segnalare nell'immediato un'eventuale aggressione nei pronto soccorso. È quanto introdotto dalla ASL di Latina a sostegno della sicurezza dei lavoratori in prima linea per tutelare la salute dei pazienti. Un'iniziativa che ha strappato applausi dal mondo della politica e della sanità e che garantirà a medici e infermieri un lavoro più sicuro, senza rischi personali. "L’introduzione dei braccialetti SOS per medici e infermieri nei pronto soccorso della ASL di Latina rappresenta un passo concreto e necessario nella direzione della tutela del personale sanitario e dei pazienti" ha dichiarato Emanuela Zappone, consigliere regionale di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
