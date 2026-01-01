La Città Bianca celebra il nuovo anno tra natura e storia | eventi per famiglie

Ostuni accoglie il nuovo anno con un calendario di eventi dedicati alle famiglie, tra natura e storia. Durante il periodo natalizio, la città bianca offre diverse iniziative culturali e didattiche, ideali per trascorrere momenti di condivisione e scoperta. Un’occasione per conoscere le tradizioni locali e immergersi nell’atmosfera speciale di Ostuni durante le festività.

