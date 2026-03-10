Mazzette e appalti per favorire i boss | in carcere un dirigente regionale e un imprenditore indagato Iacolino

Un dirigente regionale e un imprenditore sono stati arrestati nell’ambito di un’indagine sulle mazzette legate agli appalti pubblici. Secondo quanto emerso, il dirigente avrebbe favorito l’imprenditore attraverso pagamenti illeciti, nonostante fosse stato condannato per associazione mafiosa. L’indagine ha portato anche all’iscrizione nel registro degli indagati di un altro soggetto, che avrebbe svolto ruoli di supporto.

In manette finiscono il dipendente pubblico palermitano Giancarlo Teresi e Carmelo Vetro, già condannato per aver fatto parte della cosca di Favara. Sequestrati 228 mila euro. Chiesto l'arresto per altre 4 persone. Sotto inchiesta per concorso esterno anche il manager della sanità Nonostante la condanna per mafia, sarebbe riuscito - pagando delle mazzette - a farsi assegnare degli appalti pubblici da un dirigente regionale infedele. Finiscono per questo in carcere il dipendente pubblico palermitano, Giancarlo Teresi, di 67 anni, dirigente del dipartimento Infrastrutture marittime e portuali, e l'imprenditore Carmelo Vetro, 39 anni, già condannato in via definitiva per aver fatto parte della cosca di Favara.