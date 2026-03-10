Un dirigente della Regione Siciliana e un boss di Favara sono stati arrestati con l’accusa di corruzione legata agli appalti pubblici. L’indagine ha portato alle manette di Giancarlo Teresi, funzionario regionale, e di Carmelo Vetro, considerato il capo della mafia locale. Entrambi sono stati trasferiti in custodia cautelare. L’operazione ha coinvolto le forze dell’ordine nel corso di un’indagine in corso.

Avrebbe fatto avere lavori alla società di un mafioso in cambio di soldi: con l’accusa di corruzione aggravata dall’aver favorito Cosa nostra, e in particolare il boss di Favara (Ag) Carmelo Vetro, è stato arrestato Giancarlo Teresi, dirigente regionale del dipartimento delle Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana. In carcere per gli stessi reati è finito anche il capomafia Agrigentino. Tangenti per favorire il boss Nell’indagine sono coinvolti tra gli altri anche il fratello di Vetro, Salvatore e Antonio Lombardo, dipendente e amministratore formale della società dell’imprenditore mafioso. Secondo l’accusa, per anni Teresi avrebbe «asservito la propria funzione» agli interessi privati del boss di Favara, in passato condannato per mafia a 9 anni con sentenza ormai definitiva, ricevendo in cambio diverse tangenti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Corruzione negli appalti: arrestati dirigente Regione Siciliana e il boss di Favara

Articoli correlati

Mazzette e appalti per favorire i boss: arrestati un dirigente regionale e un imprenditore, indagato IacolinoIn manette finiscono il dipendente pubblico palermitano Giancarlo Teresi e Carmelo Vetro, già condannato per aver fatto parte della cosca di Favara.

"Corruzione negli appalti". La Provincia è parte civiledi Laura Valdesi SIENA Sarà soltanto uno dei sei indagati, nell’ambito dell’inchiesta su presunte corruzioni negli appalti pubblici della Provincia,...

Contenuti utili per approfondire Regione Siciliana

Argomenti discussi: Corruzione nella sanità, arrestati pubblici ufficiali e imprenditori a Palermo.

Corruzione negli appalti: arrestati dirigente Regione Siciliana e il boss di FavaraFiniscono in manette per corruzione l’imprenditore Carmelo Vetro, ritenuto il boss della mafia di Favara, e il dirigente regionale Giancarlo Teresi. Personale della Sco della Polizia di Stato - Sezion ... msn.com

Tangenti per gli appalti: arrestati un imprenditore e un dirigente regionalePALERMO – Un imprenditore-mafioso di Favara avrebbe stretto un patto corruttivo con un dirigente regionale per ottenere alcuni appalti pubblici. Commesse in cambio di tangenti e silenzio. La condanna ... livesicilia.it