Mazzette e appalti per favorire i boss | arrestati un dirigente regionale e un imprenditore indagato Iacolino

Un dirigente regionale e un imprenditore sono stati arrestati nell’ambito di un’indagine su corruzione e assegnazioni di appalti pubblici tramite mazzette. L’indagine coinvolge anche un’indagine su un ex boss condannato per mafia, che avrebbe continuato a ottenere appalti grazie a pagamenti illeciti. Un altro soggetto è indagato nell’ambito delle operazioni.

In manette finiscono il dipendente pubblico palermitano Giancarlo Teresi e Carmelo Vetro, già condannato per aver fatto parte della cosca di Favara. Sequestrati 228 mila euro. Chiesto l'arresto per altre 4 persone. Sotto inchiesta per concorso esterno anche il manager della sanità Nonostante la condanna per mafia, sarebbe riuscito - pagando delle mazzette - a farsi assegnare degli appalti pubblici da un dirigente regionale infedele. Finiscono per questo in carcere il dipendente pubblico palermitano, Giancarlo Teresi, di 67 anni, dirigente del dipartimento Infrastrutture marittime e portuali, e l'imprenditore di Sciacca, Carmelo Vetro, di 39 anni, già condannato in via definitiva per aver fatto parte della cosca di Favara.