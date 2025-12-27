Estorsioni e danni a imprenditori agricoli | arrestati due uomini dei Casalesi

Estorsioni a imprese di Napoli e Caserta per conto dei Casalesi. È la conclusione di un'indagine che ha portato, questa mattina, all'esecuzione da parte dei carabinieri di un'ordinanza della misura cautelare in carcere, emessa dal gip di Napoli, nei confronti di due indagati per estorsione e. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Estorsione e turbata libertà degli incanti per una masseria: gli atti vanno a Roma; Uliveto devastato a Molfetta, tagliati 200 alberi:Attacco all'imprenditoria agricola.

estorsioni danni imprenditori agricoliImponevano il "pizzo" agli agricoltori. Arrestati due esponenti dei Casalesi - Le vittime sono dieci imprenditori delle province di Napoli e Caserta. rainews.it

estorsioni danni imprenditori agricoliCamorra, estorsioni ad agricoltori tra Napoli e Caserta, due arresti: serre devastate a chi non pagava - Il controllo del territorio passava dai campi coltivati e dalle serre: lì dove il lavoro agricolo è sostentamento quotidiano, la pressione criminale si è ... pupia.tv

estorsioni danni imprenditori agricoliImponevano «guardiania» a imprenditori per conto dei Casalesi: arrestati - Indagati incastrati dalle denunce delle vittime I Casalesi imponevano il servizio guardiania a imprenditori agricoli: 2 arresti tra Caserta e Napoli, indagati incastrati dalle denunce delle vittime. msn.com

