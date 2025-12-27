Estorsioni e danni a imprenditori agricoli | arrestati due uomini dei Casalesi

Camorra, estorsioni ad agricoltori tra Napoli e Caserta, due arresti: serre devastate a chi non pagava - Il controllo del territorio passava dai campi coltivati e dalle serre: lì dove il lavoro agricolo è sostentamento quotidiano, la pressione criminale si è ... pupia.tv

Imponevano «guardiania» a imprenditori per conto dei Casalesi: arrestati - Indagati incastrati dalle denunce delle vittime I Casalesi imponevano il servizio guardiania a imprenditori agricoli: 2 arresti tra Caserta e Napoli, indagati incastrati dalle denunce delle vittime. msn.com

Cesena: truffe ed estorsioni, due arresti dei Carabinieri. Cesena: truffe ed estorsioni ai danni di soggetti fragili, due uomini arrestati dai Carabinieri per reati commessi tra Forlì-Cesena e Rimini. #notizie #news #cronaca #politica #eventi #sport #attualità - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.