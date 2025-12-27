Estorsioni e danni a imprenditori agricoli | arrestati due uomini dei Casalesi
Estorsioni a imprese di Napoli e Caserta per conto dei Casalesi. È la conclusione di un'indagine che ha portato, questa mattina, all'esecuzione da parte dei carabinieri di un'ordinanza della misura cautelare in carcere, emessa dal gip di Napoli, nei confronti di due indagati per estorsione e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Estorsione e turbata libertà degli incanti per una masseria: gli atti vanno a Roma; Uliveto devastato a Molfetta, tagliati 200 alberi:Attacco all'imprenditoria agricola.
