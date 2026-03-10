Max Mara Pantalone ‘Cimone’ | Seta vestibilità e stile navy

Max Mara presenta il pantalone ‘Cimone’, realizzato in seta con una vestibilità comoda e uno stile navy. Il capo combina materiali di qualità e un design elegante, ideale per chi cerca un look raffinato e versatile. La linea si distingue per dettagli curati e linee pulite, perfette per diverse occasioni. Questo pantalone fa parte della collezione di abbigliamento del marchio.

L'analisi tecnica del tessuto rivela una complessità che va oltre la semplice etichetta. Sebbene i dati verificati confermino l'uso della seta, l'aspetto visivo suggerisce un misto con fibre sintetiche o viscose per garantire quella fluidità specifica necessaria a un taglio largo. La seta pura offre una lucentezza naturale, ma spesso richiede l'aggiunta di poliestere o rayon per migliorare la caduta del capo senza perdere l'eleganza del materiale nobile.