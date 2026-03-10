Etro Pegaso | il pantalone cargo navy vestibilità e prezzo

Un pantalone cargo navy di Etro Pegaso è disponibile sul mercato, caratterizzato da una vestibilità comoda e un prezzo che varia a seconda delle taglie e delle offerte. L'articolo è accompagnato da una nota di trasparenza che informa sui link di affiliazione presenti nel testo, specificando che potrebbe essere ricevuta una commissione senza costi aggiuntivi per l'acquirente.

Tessuto Duchesse e ricamo 'Pegaso': la qualità al tatto. La scelta del tessuto duchesse per questo modello Etro rappresenta una deviazione strategica rispetto alla tradizione dei pantaloni cargo classici, che solitamente si affidano a denim robusto o cotone pesante. Il duchesse è un tessuto caratterizzato da una struttura leggera ma estremamente strutturata, offrendo una consistenza che si distingue nettamente dalla rigidità del denim grezzo.