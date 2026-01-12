Iscrizioni scuola un quarto degli studenti di terza media considera ancora i licei la scelta obbligata per chi ha voti alti Sondaggio Skuolanet

Alla vigilia delle iscrizioni per l’anno scolastico 2026/27, un sondaggio di Skuola.net evidenzia come ancora un quarto degli studenti di terza media consideri i licei l’unica opzione valida per voti elevati. Questa percezione potrebbe influenzare le scelte future e riflettere le abitudini culturali e le aspettative legate al percorso scolastico superiore.

Alla vigilia dell'apertura delle iscrizioni alle scuole superiori per l'anno scolastico 202627, un sondaggio condotto da Skuola.net su 1.000 studenti di terza media mostra che l'orientamento delle studentesse e degli studenti appare ancora in parte condizionato da vecchi retaggi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

