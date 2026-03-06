Giuramento all’Accademia a Modena | per il 207esimo corso ‘Fermezza’ ci sono anche Crosetto ed Elkann

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha presenziato all’Accademia di Modena per il giuramento del 207esimo corso ‘Fermezza’. Durante l’evento, sono stati presenti anche Elkann e altri ufficiali, mentre 254 allievi hanno prestato il loro impegno formale. La cerimonia si è svolta questa mattina, con il passaggio in rassegna delle reclute e l’assegnazione delle insegne.

Modena, 6 marzo 2026 – Il ministro della Difesa Guido Crosetto passa in rassegna i 254 allievi ufficiali – dei quali 236 italiani e 18 stranieri, 44 le donne – del 207esimo corso 'Fermezza' che si sono impegnati "a essere fedeli alla Repubblica Italiana, osservare la Costituzione e le leggi, e adempiere con disciplina e onore ai doveri per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni". Sono ora tutti sottotenenti, ossia ufficiali dell'Esercito italiano. Istituzioni e vip presenti. Oltre al ministro, ci sono anche il generale Luciano Portolano comandante di Stato maggiore della Difesa, il generale Carmine Masiello, comandante di Stato maggiore dell'Esercito, il generale Salvatore Luongo, comandante generale dell'Arma dei carabinieri e il generale Stefano Messina comandante dell'Accademia militare.