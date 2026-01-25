Matteo Bassetti lancia l' allarme | Niente cure e niente vaccini | attenzione al Nipah è mortale

Il virus Nipah, un patogeno zoonotico con elevata mortalità, rappresenta una minaccia crescente in India, dove si registra un tasso di letalità tra il 40% e il 75%. Matteo Bassetti evidenzia l’importanza di monitorare attentamente questa emergenza, sottolineando che, al momento, mancano trattamenti e vaccini efficaci. È fondamentale mantenere alta l’attenzione e adottare misure di prevenzione per ridurre il rischio di diffusione del virus.

Il virus Nipah (NiV ), patogeno zoonotico con un tasso di letalità tra il 40% e il 75%, ha riacceso l’allarme in India. Nel Bengala Occidentale, come aggiornato al 23 gennaio 2026, sono stati confermati cinque casi positivi, tutti legati a un cluster ospedaliero.Il focolaio è emerso in un ospedale privato di Barasat, vicino a Calcutta. Il caso indice è un uomo deceduto prima dei risultati dei test. I contagiati sono operatori sanitari (medici e infermieri) esposti durante il contatto con pazienti. Le autorità hanno tracciato circa 200 contatti: un centinaio sono in quarantena preventiva per 21 giorni e, al momento, risultano negativi e asintomatici. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Virus Nipah mortale e senza vaccino, Matteo Bassetti: «Non c'è cura, mortalità tra il 40 e 75 percento e diffusione rapida»Il virus Nipah rappresenta una minaccia seria a causa della sua alta mortalità e dell'assenza di un vaccino disponibile.

Epidemia di mortale virus Nipah in India, Bassetti: “Si teme rapida diffusione”. Cento persone in quarantenaIn India si è verificato un focolaio di virus Nipah, una malattia grave con un alto tasso di mortalità, priva di cure e vaccini disponibili.

