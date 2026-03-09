Sifilide Bassetti | Aumento impressionante di casi tra i giovanissimi

L'infettivologo Matteo Bassetti segnala un aumento impressionante di casi di sifilide tra i giovanissimi. Secondo le sue osservazioni, questa crescita rappresenta un fenomeno che si sta verificando a livello mondiale. La notizia arriva in un momento in cui le autorità sanitarie monitorano con attenzione l'andamento delle infezioni sessualmente trasmesse. Bassetti invita a prestare attenzione alla diffusione del contagio tra i più giovani.

(Adnkronos) – L'infettivologo Matteo Bassetti mette in guardia su "un allarme a livello mondiale per quanto riguarda la sifilide". Lo fa con un reel su Instagram in cui spiega che l'allarme in questo momento "arriva dal Sud America, esattamente dal Perù", ma, spiega Bassetti, riguarda anche l'Italia dove "c'è un aumento impressionante di casi soprattutto. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

