Mattarella | Non permettiamo che si realizzi una regressione a tirannide cesarista

Il presidente della Repubblica ha ricevuto a Firenze una laurea magistrale Honoris Causa in Politica, Istituzioni e Mercato. Durante la cerimonia, ha fatto riferimento a Silvano Tosi, sottolineandone il ruolo di allievo e docente autorevole. Inoltre, ha affermato che non si deve permettere una regressione verso forme di tirannide cesarista.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo a Firenze la laurea magistrale Honoris Causa in 'Politica, Istituzioni e Mercato', ha ricordato Silvano Tosi, "prima allievo e poi docente autorevole della 'Cesare Alfieri'. "Nel 1957 - ho proseguito il capo dello Stato - concludeva la prefazione alla sua traduzione della 'Democrazia in America' di Tocqueville con queste parole, tuttora attuali e motivo di riflessione: 'Nelle molte intuizioni profetiche di Tocqueville, la più inquietante per il nostro tempo è forse quella che prevede un futuro oscillante fra la libertà democratica e la tirannide cesarista, cui la moderna scienza... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Mattarella: «Non permettiamo che si realizzi una regressione a tirannide cesarista»