Dopo nove anni alla guida di RavennAntica, Giuseppe Sassatelli ha lasciato la presidenza della fondazione, assumendo ora il ruolo di presidente dell’Accademia delle Scienze di Bologna. In questo contesto, si attende con interesse la realizzazione della seconda stazione del Parco archeologico, un progetto fondamentale per il futuro della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di Ravenna.

Dopo 9 anni Giuseppe Sassatelli ha lasciato la presidenza della fondazione RavennAntica per assumere un nuovo incarico, quello di presidente dell’ Accademia delle Scienze di Bologna. Le due cariche non sono incompatibili, ma è stato lo stesso Sassatelli a decidere, seppure a malincuore perché "non si possono fare bene troppe cose". Professore, qual è il suo stato d’animo? "Provo dispiacere, perché la Fondazione è una bella realtà, piena di potenzialità, di progettualità, impostate in anni di lavoro, e non vorrei mai che il cambio della guardia comportasse abbandoni o rallentamenti nei progetti che il personale conosce bene e nei quali pone grande fiducia e aspettative". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il futuro di RavennAntica: "Ora si realizzi la seconda stazione del Parco"

Leggi anche: L’Unione industriali di Napoli fa gli auguri a Fico: Ora realizzi il programma illustrato a Palazzo Partanna

Leggi anche: Inaugurata la nuova stazione di Baia EAV: investimento da 37 milioni, ora via alla seconda fase

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il futuro di RavennAntica: Ora si realizzi la seconda stazione del Parco.

Il futuro di RavennAntica: "Ora si realizzi la seconda stazione del Parco" - Giuseppe Sassatelli ha lasciato la presidenza della Fondazione per un nuovo incarico: "Non vanno persi i progetti seguiti in questi anni". ilrestodelcarlino.it