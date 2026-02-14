Si realizzi la Panchina del Ricordo

A Assisi, durante il Giorno del Ricordo, si è discusso della possibilità di installare una Panchina del Ricordo. La proposta nasce dall’esigenza di mantenere vivo il ricordo delle vittime delle foibe e delle esodo Giuliano-Dalmata. Un rappresentante locale ha spiegato che questa panchina potrebbe essere collocata in una zona frequentata dai cittadini, come il parco comunale. La proposta mira a creare un momento di riflessione accessibile a tutti, coinvolgendo la comunità nel commemorare le vittime.

ASSISI - La commemorazione del Giorno del Ricordo è stata l'occasione auspicare che la proposta della " Panchina del Ricordo " possa trovare positivo accoglimento anche nella città di Assisi. Panchina che - promossa a livello nazionale dal Comitato 10 febbraio e condivisa dal gruppo consiliare di Fratelli d'Italia di Assisi -, vorrebbe divenire un segno tangibile di unità, memoria condivisa e rispetto per tutte le vittime della storia, senza distinzioni né rimozioni. La celebrazione del Giorno del Ricordo si è svolta al Parco Norma Cossetto, iniziativa curata dal Comitato 10 Febbraio - sezione di Assisi, in collaborazione con la Città di Assisi per ricordare le vittime delle foibe e dell' esodo giuliano-dalmata.