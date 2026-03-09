Il diritto internazionale sta perdendo peso mentre gli Stati Uniti e Israele conducono azioni in Medio Oriente considerate illegali. Nonostante le condanne e le reazioni della comunità internazionale, le operazioni continuano senza interventi significativi. Le decisioni prese in queste aree mostrano una crescente disattenzione alle norme condivise, lasciando spazio a un quadro globale meno vincolante.

La guerra degli Stati Uniti e di Israele in Medio Oriente è illegale, ma sembra che questo ormai non importi più ai leader mondiali Secondo la maggior parte degli esperti, gli attacchi degli Stati Uniti e Israele contro l’Iran sono illegali per il diritto internazionale. Era lo stesso anche per l’attacco degli Stati Uniti contro il Venezuela, a inizio gennaio. Queste violazioni però sono diventate così frequenti e sfacciate da indebolire enormemente tutta la struttura del diritto internazionale, al punto che ormai rischia di essere completamente svuotata: se gli stati più grandi e importanti del mondo non lo rispettano, come gli Stati Uniti, il diritto internazionale rimane inerte. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il diritto internazionale si sta svuotando

