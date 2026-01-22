Mattarella difende diritto internazionale E sull’Ue | Italia inscindibile

Il presidente Mattarella ribadisce l'importanza del rispetto del diritto internazionale e sottolinea il ruolo insostituibile dell’Italia nell’Unione Europea. In un contesto di sfide globali, il suo intervento richiama l’impegno a preservare i valori fondamentali e l’unità comunitaria, fondamentali per garantire stabilità e cooperazione internazionale. Un richiamo alla responsabilità di mantenere saldo il percorso di pace e progresso costruito negli ultimi decenni.

Roma, 22 gen. (askanews) – “Si avverte il dovere di fare in modo che si eviti che il percorso compiuto dalla comunità internazionale nei decenni che hanno fatto seguito alla seconda guerra mondiale venga dissolto, venga cancellato. Un percorso che è avanzato con molte lacune e con tanti difetti, ma è stato un percorso che però ha fatto avanzare la comunità internazionale. E’ un patrimonio da tutelare, un percorso da difendere, anche perché, in definitiva, si tratta di evitare che questo processo susciti una repentina e drammatica inversione verso la barbarie della vita internazionale”. Sergio Mattarella incontra i giovani diplomatici al Quirinale e torna a lanciare un allarme sugli equilibri internazionali messi pericolosamente a rischio dai conflitti e dalla tensioni che si moltiplicano intorno a noi.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Mattarella: “Italia inscindibile dalla UE”Il presidente Mattarella ha sottolineato l’importanza dell’Unione Europea per l’Italia, evidenziando come il nostro ruolo internazionale sia strettamente legato alla coesione e alla forza dell’UE.

Mattarella: «L’azione dell’Italia inscindibile da quella Ue»Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato l’importanza dell’unità tra Italia e Unione Europea, evidenziando che le regole condivise sono fondamentali per mantenere stabilità e ordine nel mondo.

