Colleferro 29 Gennaio Giornata di Memoria Civica per lo Scoppio del ’38 e inaugurazione dei nuovi spazi al piano superiore dell’Auditorium Fabbrica della Musica
Il 29 gennaio, Colleferro ricorda lo scoppio della fabbrica di tritolo del 1938 con una Giornata di Memoria Civica. L’evento include l’inaugurazione dei nuovi spazi al piano superiore dell’Auditorium Fabbrica della Musica, offrendo un’occasione per riflettere sul passato e promuovere momenti di incontro e consapevolezza civica nel rispetto della storia locale.
Cronache Cittadine COLLEFERRO – Il Comune di Colleferro celebra il 29 Gennaio, anniversario dello Scoppio della Fabbrica di tritolo del 1938, con L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Colleferro. Successo all’Auditorium “Fabbrica della Musica” per il concerto dell’Orchestra di Fiati dei Monti Prenestini ed Ernico SimbruiniDomenica 7 dicembre, l'Auditorium “Fabbrica della Musica” di Colleferro ha ospitato un concerto straordinario dell’Orchestra di Fiati dei Monti Prenestini con Ernico Simbruini, attirando un pubblico appassionato.
Colleferro. Chiusura in grande stile delle festività natalizie con il successo del Concerto dell’Epifania all’Auditorium Fabbrica della MusicaA Colleferro, le festività natalizie si sono concluse con il tradizionale Concerto dell’Epifania all’Auditorium Fabbrica della Musica.
Argomenti discussi: Erri Talone morto sul lavoro: Colleferro e Artena si fermano, lutto cittadino nel giorno dei funerali; Colleferro. Stagione Teatrale Vittorio Veneto 2025-26. Si parte Domenica 25 Gennaio con Circo Paradiso. Ancora pochi giorni per sottoscrivere i nuovi abbonamenti. Le date e gli orari; Operaio muore in azienda schiacciato da un trasformatore da 50 quintali a Colleferro (Frosinone); Colleferro inaugura la stagione teatrale con la poesia di Circo Paradiso – Domenica 25 gennaio.
Open day 24 gennaio 2026 ore 9,30-12,00 IIS VIA GRAMSCI Istituto Tecnico Liceo Scienze Umane Istituto Professionale #VALMONTONE #SEGNI #COLLEFERRO #openday #iisviagramsci - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.