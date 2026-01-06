Il ricordo di Andrea Porcelli | Un appello per trasformare la memoria in spazi per i giovani e lo sport

Il ricordo di Andrea Porcelli invita a riflettere sull’importanza di trasformare la memoria in un patrimonio condiviso. Con un appello a dedicare spazi ai giovani e allo sport, si sottolinea la necessità di mantenere vivo il ricordo di chi ha contribuito al nostro territorio. Un gesto concreto per valorizzare il passato e investire nel futuro, promuovendo comunità più inclusive e attive.

Fiumicino, 6 gennaio 2026 – "Ci sono storie che il tempo non può sbiadire e promesse che meritano di essere finalmente mantenute. Nel 2008, la nostra comunità veniva colpita dal profondo dolore per la scomparsa prematura di Andrea Porcelli, un giovane calciatore che nello sport non vedeva solo una competizione, ma una ragione di vita e di aggregazione". Così, in un comunicato stampa, Massimiliano Graux, membro fed. Provinciale di FDI di Roma, che aggiunge: "Oggi, riprendendo il filo di un racconto iniziato proprio in quegli anni dalle amministrazioni passate, sentiamo il dovere d i chiedere alla sensibilità della giunta attuale di non lasciare che quel ricordo resti confinato tra le vecchie pagine di cronaca, è ormai lontano l'articolo del giornale locale Qui Fregene di Aprile 2009 dove tutta la comunità di Fregene desiderava a ridosso della Polisportiva dedicargli il piazzale".

