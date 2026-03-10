Mattarella convoca Consiglio supremo di difesa Crisi energetica in Cdm

Il presidente della Repubblica ha convocato il Consiglio supremo di difesa per venerdì 13 marzo. La riunione si tiene in un momento di crescente attenzione sulla situazione energetica nazionale. La convocazione è stata annunciata ufficialmente e coinvolge i principali rappresentanti delle forze armate e delle istituzioni di sicurezza. La decisione di riunire il Consiglio arriva mentre si intensificano le discussioni sulla gestione delle risorse energetiche del paese.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella convoca il Consiglio supremo di difesa per venerdì 13 marzo. E intanto la crisi energetica legata alla guerra approda in Consiglio dei Ministri. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000.