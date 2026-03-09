In risposta all’aumento delle tensioni in Medio Oriente e alla prosecuzione del conflitto in Iran, il presidente della Repubblica ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa. Nel frattempo, il ministro degli Esteri ha dichiarato che l’emergenza rimpatri si considera conclusa. La situazione internazionale rimane sotto stretta osservazione da parte delle autorità italiane.

L’aggravarsi della tensione in Medio Oriente e il perdurare del conflitto in Iran pongono l’Italia in uno stato di massima allerta istituzionale. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ufficialmente convocato il Consiglio Supremo di Difesa per venerdì 13 marzo alle ore 10 presso il Quirinale. All’ordine del giorno della riunione figurano la guerra in Iran e in Medio Oriente, con un’analisi della situazione internazionale e degli effetti della crisi in corso. Il Consiglio Supremo di Difesa, presieduto dal Capo dello Stato e composto tra gli altri dal presidente del Consiglio e dai ministri competenti, è l’organo che esamina le questioni strategiche legate alla sicurezza e alla difesa nazionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Crisi in Medio Oriente: Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa. Tajani: l'emergenza rimpatri è finita

