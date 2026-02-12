Bucalo FdI illustra la riforma della maturità | Superare visione nozionistica e rimettere al centro la persona
La senatrice Ella Bucalo di Fratelli d’Italia ha spiegato la sua idea di riforma degli esami di maturità durante un convegno a Roma. Bucalo ha detto che il nuovo sistema punta a superare la logica nozionistica e a mettere al centro la persona. Ha sottolineato che gli studenti devono essere valutati in modo più completo, oltre i voti e le prove scritte. La riforma, ha spiegato, vuole cambiare il modo di affrontare l’esame, rendendolo più vicino alle competenze e alle capacità di ciascuno.
La Senatrice Ella Bucalo, componente della Commissione Cultura e Istruzione del Senato e viceresponsabile del Dipartimento Istruzione di Fratelli d'Italia, ha presentato la filosofia della riforma degli esami di maturità durante il convegno "Verso la maturità - Confronto sulla riforma dell'esame di stato" tenutosi nel pomeriggio del 12 febbraio 2026 presso Palazzo San Macuto a Roma. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondimenti su Bucalo Maturità
Parte anche a Terni la riforma della disabilità "Progetto di vita": "Costruire un sistema che metta davvero al centro la persona"
Esame maturità 2026, colloquio orale al centro della riforma. Frassinetti: “Valutazione più realistica del percorso dello studente” [VIDEO INTERVISTA]
Il governo prepara una svolta per l’esame di maturità del 2026.
Ultime notizie su Bucalo Maturità
Bucalo (FdI): Finalmente legge revisione accesso a medicina, ragazzi giudicati su meritoDiventa legge la revisione delle modalità di accesso ai corsi in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria. Si tratta di una riforma attesa da anni, che ... quotidianosanita.it
Sono molto felice di presentarvi l’articolo che è uscito oggi su @repubblica_palermo rispetto la questione Archivio di Stato di Messina, a firma di Nadia Terranova accompagnato da una mia illustrazione Continua dunque l’impegno mio e del Comitato Salvia - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.