Bucalo FdI illustra la riforma della maturità | Superare visione nozionistica e rimettere al centro la persona

La senatrice Ella Bucalo di Fratelli d’Italia ha spiegato la sua idea di riforma degli esami di maturità durante un convegno a Roma. Bucalo ha detto che il nuovo sistema punta a superare la logica nozionistica e a mettere al centro la persona. Ha sottolineato che gli studenti devono essere valutati in modo più completo, oltre i voti e le prove scritte. La riforma, ha spiegato, vuole cambiare il modo di affrontare l’esame, rendendolo più vicino alle competenze e alle capacità di ciascuno.

