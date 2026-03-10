Mattarella | C’è la pretesa di agire al di fuori di organismi sovranazionali

Il presidente ha dichiarato che esiste una tendenza a operare al di fuori delle strutture sovranazionali. Ha evidenziato come alcuni attori globali assumano un ruolo sempre più rilevante, agendo senza rispettare i tradizionali organismi internazionali. La sua osservazione si concentra sulla presenza di questa dinamica nel contesto internazionale attuale.

Il ruolo crescente dei nuovi protagonisti globali. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato come negli scenari internazionali contemporanei stiano emergendo nuovi attori con un peso sempre più rilevante nella vita quotidiana delle persone e delle comunità. Si tratta soprattutto di grandi soggetti tecnologici e finanziari, realtà che spesso uniscono entrambe le dimensioni e che incidono profondamente sugli equilibri economici e sociali. Secondo il capo dello Stato, questi fenomeni non rappresentano una novità assoluta, ma ciò che appare davvero inedito è la crescente tendenza a mettere in discussione il sistema di regole costruito dopo la Seconda guerra mondiale, pensato per garantire rapporti internazionali basati sulla cooperazione e sull'uguaglianza tra gli Stati.

