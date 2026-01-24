Mattarella | L’educazione è una forza che ci rende liberi di pensare agire vivere

Il presidente Mattarella sottolinea l’importanza dell’educazione come elemento fondamentale per la crescita personale e sociale. Secondo lui, essa rappresenta una forza che permette di pensare, agire e vivere con libertà, favorendo il rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali. L’educazione, quindi, si configura come un motore di trasformazione che sostiene lo sviluppo di una società più equa e consapevole.

ROMA – “L’educazione ha rappresentato nella vicenda umana un formidabile motore di crescita e trasformazione, contribuendo in maniera determinante all’affermarsi della dignità delle persone e dei loro diritti”. Lo dice Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata Internazionale dell’Educazione. “In un contesto segnato da profondi cambiamenti – afferma Mattarella – l’educazione è chiamata a rinnovarsi per poter continuare a corrispondere alla sua funzione di strumento diretto a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

