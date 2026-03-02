Dal digitale al biotech | il Lazio stanzia 85 milioni per imprese e organismi di ricerca

La regione Lazio ha stanziato fino a 85 milioni di euro destinati a imprese e organismi di ricerca. Gli avvisi STEP – FRI e Filiere Tecnologiche 2026, inseriti nel programma FESR 2021-2027, prevedono fondi per progetti di innovazione nel digitale e nel biotech. Le risorse sono rivolte a sostenere lo sviluppo di nuove tecnologie e ricerche nelle aree di interesse regionale.

Fino a 85 milioni di euro messi a disposizione delle imprese e degli organismi di ricerca del Lazio. È quanto prevedono gli avvisi STEP – FRI e Filiere Tecnologiche 2026, promossi dalla regione Lazio nell’ambito del programma regionale FESR 2021-2027, per il sostegno all’innovazione e alla. 🔗 Leggi su Romatoday.it Sport e Salute stanzia 344,4 milioni per gli organismi sportivi: obiettivo valorizzare merito e inclusione nel sistema nazionaleIl Consiglio di Amministrazione di Sport e Salute ha deliberato l’assegnazione di 344,4 milioni di euro agli Organismi Sportivi per il 2026. Il Mimit stanzia 731 milioni di euro per la ricerca industriale(Adnkronos) – Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha ufficialmente aperto i termini per la presentazione delle domande relative... Approfondimenti e contenuti su Lazio. Dalla Regione Lazio 85 milioni per ricerca e innovazioneLa presentazione degli avvisi STEP - FRI e Filiere Tecnologiche 2026, promossi dalla Regione Lazio nell'ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027 ... italpress.com Nel Lazio la Maker Faire Academy: otto incontri con studenti e professionisti per promuovere la cultura digitaleGli incontri tra il 16 e il 26 febbraio negli Spazi Attivi di Lazio Innova a Viterbo, Ferentino, Colleferro, Bracciano, Zagarolo, Roma, Rieti e Latina Al via Maker Faire Academy, una serie di 8 ... leggo.it