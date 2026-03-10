Mattarella avverte | Non permetteremo che si realizzi una regressione autoritaria

Il presidente della Repubblica ha dichiarato che non sarà tollerata alcuna regressione autoritaria, facendo riferimento a Tocqueville durante una cerimonia di laurea honoris causa a Firenze. Ha sottolineato che la tutela della democrazia è prioritaria, ribadendo l'impegno a contrastare qualsiasi tentativo di indebolimento delle istituzioni. La sua dichiarazione si concentra sulla difesa dei principi fondamentali dello Stato di diritto.

Il presidente della Repubblica cita Tocqueville durante la laurea honoris causa a Firenze: attenzione alle "forme fraudolentemente rappresentative" e alle nuove sfide globali che incidono sulle istituzioni Durante la cerimonia per il conferimento della laurea magistrale honoris causa in "Politica, Istituzioni e Mercato" all'Università di Firenze, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lanciato un monito sul futuro delle democrazie contemporanee. Nel suo intervento il capo dello Stato ha richiamato il pensiero del politologo Silvano Tosi, ricordando come già nel 1957, nella prefazione alla traduzione della "Democrazia in America" di Tocqueville, si mettesse in guardia da un possibile equilibrio instabile tra libertà democratica e nuove forme di dispotismo.