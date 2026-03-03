Mattarella a Firenze per laurea honoris causa dalla Cesare Alfieri

Il presidente della Repubblica sarà a Firenze martedì 10 marzo 2026. La Prefettura di Firenze ha comunicato la visita, durante la quale riceverà una laurea honoris causa dalla Cesare Alfieri. La cerimonia si svolgerà in quella data e sarà confermata ufficialmente nelle prossime ore. La visita di Mattarella coinvolge l’ateneo fiorentino e si inserisce nel suo calendario ufficiale.

FIRENZE – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, martedì 10 marzo 2026 sarà a Firenze. Lo ha comunicato la Prefettura di Firenze. La cerimonia si terrà alle ore 11 al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Successivamente il presidente Mattarella visiterà l'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età Contemporanea.